Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива снова развлекается в сессионном зале Верховной Рады, просматривая видеоролик, где тренер сел на лицо спортсмена.

Илья Кива во время голосования в Раде смотрел на телефоне видеоролик, как один мужчина снимает шорты и голыми ягодицами садится на лицо другого мужчины.

После того, как депутат ОПЗЖ пересмотрел видео, он сохранил себе его на телефон.

Это уже не первый случай, когда депутат несколько странно ведет себя в сессионном зале. Ранее в сеть попало видео, где Кива трогал себя за интимные места после звонка к женщине, которая в его телефоне значится – Юля конкурс красоты Одесса.

Читайте: Джокер нашелся. Кива в маске устроил перфоманс на заседании Рады

К слову, в 2017 году, еще будучи советником министра внутренних дел, Кива похвастался пикантными подробностями своей личной жизни. Тогда он опубликовал снимок на фоне женских ягодиц.