Приватизация 2020 года предусматривает продажу более 300 объектов государственной собственности. Их продадут на аукционах или позволят выкупить действующим арендаторам.

Доходы государства от продажи, по подсчетам правительства, должны составлять 12 млрд грн. Эта цифра уже заложена в бюджете на 2020 год.

Причем в правительстве заверили, передадут под приватизацию 2020 только убыточные объекты. Стратегические останутся под управлением государства.

– Приватизация будет очень ответственной для правительства, ведь это одно из условий наших западных партнеров, в частности МВФ и ЕС, для продолжения сотрудничества с Украиной, – напоминает глава Комитета экономистов Андрей Новак.

Малые и большие объекты приватизации

В перечне для приватизации различные объекты – от морских и речных портов до заводов, баз отдыха, бань, конюшен и складских помещений.

Среди активов большой приватизации – компании энергетической, химической, добывающей, сельскохозяйственной отраслей, машиностроительные заводы и др.

В частности, это такие масштабные предприятия, как Одесский припортовый завод, специализирующийся на химической промышленности и который уже 22 года пытаются выставить на приватизацию.

Завод уже давно не приносит государству средств – 2017 год он закончил с убытком в 1,5 млрд грн, 2018 – 750 млн грн.

Или завод Электротяжмаш в Харькове, специализирующийся на разработке турбогенераторов, гидрогенераторов и другого оборудования для электротранспорта.

– Существует риск, что их захотят купить конкуренты, которые делают тяговые двигатели, чтобы остановить предприятие и уничтожить конкурента, который существует не только на украинском, но и на международном рынке, – предостерегает экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ.

К крупным, согласно законодательству, относят активы, финансовые отчетности которых за последний год превысили 250 млн грн.

Список же мелких объектов приватизации можно найти на сайте электронных торгов Prozorro. Среди них, кстати, девять предприятий Укроборонпрома.

Продадим не все

Правительство уже согласовало объекты, которые не подлежат приватизации.

В частности, туда вошли компании, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями или имеют критически важное значение для общества.

В списке Нафтогаз, Укрзализныця, Укрпочта, Укрнафта и другие. Теперь за постановление должен проголосовать парламент.

Не первая попытка

Приватизация долгие годы была камнем преткновения украинской власти. Несмотря на амбициозные планы, ее никогда не удавалось реализовать полностью.

В 2019 году, например, план по приватизации выполнили на 3,1%, заработав 536,5 млн грн вместо запланированных 17,1 млрд грн.

Впрочем, и суммы, которые планировали получить, были значительно больше. В 2018 году – 21,3 млрд грн, в 2019 году – 17,1 млрд грн.

По словам экономического аналитика Алексея Куща, такие суммы – это скрытый дефицит бюджета.

– Все расходы, которые закладываются в бюджет, не вмещаются в смету, тогда возникает желание создать скрытый дефицит – с помощью закладывания нереальных доходов.

С другой стороны, уверен Андрей Новак, приватизация не проводилась из-за желания распределить активы кулуарно.

– Целью было распределить наиболее привлекательные объекты между своими финансово-промышленными группами. Эти группы, меняя своих представителей во власти, не могли договориться, кому и какие объекты должны перейти.

Главное – форма приватизации

Согласно законодательству, большие объекты приватизации должны продать в форме открытого аукциона.

Именно форма приватизации, по мнению Новака – одна из “красных линий” в запланированной продаже госимущества.

– Если приватизация будет проводиться по принципу публичного аукциона, так, как это было при повторной приватизации Криворожстали, это, во-первых, даст максимальную цену, а во-вторых, не вызовет претензий у западных партнеров.

Кулуарная, то есть приватизация по предварительной договоренности, может грозить ухудшением отношений с западными партнерами и внутренним общественным резонансом, который может быть раздражителем для общественных протестов.

Повторная приватизация Криворожстали принесла госбюджету немалые деньги, а само предприятие вывела в лидеры отрасли.

Этот объект продали еще в 2005 году компании Mittal Steel за 24,2 млрд грн ($4,8 млрд). Цена почти в 2,5 раза превысила стартовую.

Сегодня же завод является лидером в Украине по стальному прокату и одним из крупнейших металлургических предприятий Украины.

Государственные компании – часть процессов

Украинские государственные кампании – это часть интегрированных производственных систем, объясняет Алексей Кущ. Они должны быть участниками глобальной технологической цепочки, хотя бы в масштабах страны.

– Электротяжмаш может развиваться исключительно на госзаказах в рамках программы производства электрической тяги для Укрзализныци. Сам по себе без встраивания в “цепочки” завод никому не интересен.

Успешным кейсом эксперт называет историю польского завода Newag. В 2000-х государственная компания-производитель железнодорожного подвижного состава была банкротом. Предприниматель Збигнев Якубас реанимировал предприятие, сделал ребрендинг, привлек инвестиции, разместив акции на Варшавской фондовой бирже.

– Ключевой элемент его успеха в том, что он получил заказ от госкомпании – Польской железной дороги. Как только инвесторы это узнали, он смог продать часть акций на €100 млн.

Сейчас компания занимает хорошие позиции на своем рынке производства локомотивов, получая не только польские, но и международные заказы.

Не продавать то, что не сможем восстановить

Принцип продажи государственных предприятий должен заключаться в том, чтобы продавать активы, которые затем можно построить заново, уверен Алексей Кущ. Нельзя распродавать то, что Украина больше никогда построить не сможет.

– Это Украинская железная дорога, Энергоатом и такие флагманы, как Одесский припортовый завод, Електотяжмаш, Турбоатом, Сумыхимпром. Такие предприятия Украина уже никогда не сможет построить в нынешней экономической парадигме.

Приватизация – взаимовыгодный процесс как для государства, так и для бизнеса. Первые избавляются от многолетнего убыточного объекта, который отягощает бюджет, а вторые – получают фундамент для дальнейшей работы.

Лилия Ященко