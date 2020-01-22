На Хмельнитчине подросток заставил родителей платить алименты

В Хмельницкой области Полонский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 15-летнего жителя Полонского района – лишил его отца и мать родительских прав в отношении него и взыскал с них алименты на содержание.

– Взыскать алименты на содержание сына с каждого в размере 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия, – говорится в решении суда.

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По словам 15-летнего юноши, от рождения он проживает с бабушкой и дедушкой, родные родители о нем никогда не заботились. Более того, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют сына.

В судебном заседании просила лишить родительских прав своего сына и невестку и бабушка, с которой живет внук.

Женщина подтвердила, что родители пьянствуют, а внук стесняется их.

Ответчики не возражали против лишения их родительских прав.

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Источник: Судебная власть Украины