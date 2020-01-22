На Хмельниччині підліток змусив батьків платити аліменти

У Хмельницькій області Полонський районний суд Хмельницької області задовольнив позов 15-річного жителя Полонського району – позбавив його батька й матір батьківських прав щодо нього і стягнув з них аліменти на утримання.

Стягнути аліменти на утримання сина з кожного в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення ним повноліття, – ідеться в рішенні суду.

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За словами 15-річного юнака, від народження проживає із бабусею та дідусем, рідні батьки про нього ніколи не піклувалися. Ба більше, зловживають алкоголем та своєю поведінкою дискредитують сина.

У судовому засіданні просила позбавити батьківських прав свого сина та невістку і бабуся, з якою мешкає онук.

Жінка підтвердила, що батьки пиячать, а онук соромиться їх.

Відповідачі не заперечували проти позбавлення їх батьківських прав.

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Джерело: Судова влада України