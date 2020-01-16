В Одесской области ребенок выпил водку и впал в алкогольную кому

16 января в Балтском районе Одесской области 10-летнюю девочку доставили в больницу в состоянии алкогольной комы.

Впоследствии выяснилось, что пока родители были вместе с гостями в другой части дома, 10-летний ребенок находился без присмотра.

Девочка выпила водку и, пытаясь подняться на второй этаж кровати, упала и потеряла сознание. Без сознания ее нашла мать, которая и вызвала скорую.

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В районной больнице, куда госпитализировали ребенка, поставили диагноз – алкогольная кома.

– После получения необходимой медицинской помощи девочку перевели из реанимационного отделения в детское, – сообщил врач.

Семью пострадавшей девочки характеризуют положительно. Однако теперь маме девочки грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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