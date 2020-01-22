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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новый кредит МВФ для Украины может стать последним – Маркарова

Трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута с Международным валютным фондом (МВФ) в конце прошлого года, может стать последней.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

– Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ, – написала глава Минфина в Facebook во вторник вечером.

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Как сообщалось, в начале декабря 2019 года президент, правительство и Нацбанк Украины договорились с менеджментом МВФ о новой программе на $5,5 млрд.

В целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил $22,41 млрд, а выплатил $18 млрд, из которых $2,47 млрд составили проценты.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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