Укрепление гривны: в МВФ назвали три причины

Переводы украинцев из-за границы, рекордные урожаи и повышение спроса на национальные облигации в МВФ считают главными причинами укрепления гривны.

Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман не смог выделить главный фактор в подорожании национальной валюты.

– Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта – на тот же газ, – уменьшились, – отметил он.

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Среди других факторов Люнгман назвал рекордные урожаи зерновых за последние два года и привлекательные ставки на национальные облигации, что повысило спрос.

Напомним, в правительстве ожидают временного ослабления гривны, которое будет наблюдаться в начале 2020 года.