PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новий кредит МВФ для України може стати останнім – Маркарова

Трирічна програма розширеного фінансування EFF, попередня домовленість щодо якої було досягнуто з Міжнародним валютним фондом (МВФ) наприкінці минулого року, може стати останньою.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

– Програма МВФ, щодо якої ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов’язково потрібна на три роки. Але вже з нею, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ, – написала глава Мінфіну в Facebook у вівторок ввечері.

Читайте: Зміцнення гривні: в МВФ назвали три причини

Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року президент, уряд і Нацбанк України домовилися з менеджментом МВФ про нову програму на $5,5 млрд.

Загалом за роки співпраці з Фондом Київ отримав $22,41 млрд, а виплатив $18 млрд, з яких $2,47 млрд склали відсотки.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка