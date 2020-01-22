Новий кредит МВФ для України може стати останнім – Маркарова

Трирічна програма розширеного фінансування EFF, попередня домовленість щодо якої було досягнуто з Міжнародним валютним фондом (МВФ) наприкінці минулого року, може стати останньою.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

– Програма МВФ, щодо якої ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов’язково потрібна на три роки. Але вже з нею, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ, – написала глава Мінфіну в Facebook у вівторок ввечері.

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Як повідомлялося, на початку грудня 2019 року президент, уряд і Нацбанк України домовилися з менеджментом МВФ про нову програму на $5,5 млрд.

Загалом за роки співпраці з Фондом Київ отримав $22,41 млрд, а виплатив $18 млрд, з яких $2,47 млрд склали відсотки.