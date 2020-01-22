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Факти / Україна / Політика

Повний виступ Зеленського на форумі в Давосі

Виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі (WEF) у швейцарському Давосі.

Зеленський заявив, що на шостому році війни Україні недостатньо світової стурбованості. Український гарант закликав переосмислити та оновити правила міжнародної безпеки.

Також він додав, що проблеми, які стоять перед Україною, змушують країну рухатися швидше.

До слова, 22 січня президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

Також Зеленський у Давосі зустрівся із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою

Нагадаємо, український сніданок в Давосі  відбудеться 23 січня о 8.30 за київським часом в рамках Всесвітнього економічного форуму. Традиційно його проведе Фонд Віктора Пінчука.

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