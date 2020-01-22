Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности.
Ровно 101 год назад произошло одно из самых знаковых событий в истории украинского государственности и национально-освободительной борьбы.
– Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины.
Это цитата из Акта Злуки, который извещал о воссоединении в единую, независимую страну и был торжественно провозглашен деятелями УНР и ЗУНР 22 января 1919 на Софийской площади в Киеве, – подчеркнул президент.
Вспомнив историю, Зеленский отметил, что были времена, когда территории Украины отходили другим государствам и теперь, когда прошло более ста лет он спрашивает сделали или мы выводы?
– История учит нас простому, но жизненно важному для Украины принципу: только вместе мы сильны, – подчеркнул глава государства.
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Он добавил, что украинцы должны стать первыми.
– Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна! -уверен Владимир Зеленский.
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