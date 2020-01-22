Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем соборності.

Рівно 101 рік тому відбулась одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань.

– Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Це цитата з Акту Злуки, який сповіщав про возз’єднання в єдину, незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві, – наголосив президент.

Згадавши історію, Зеленський зазначив, що були часи, коли території України відходили іншим державам і тепер, коли пройшло більше ста років він запитує чи ми зробили висновки?

– Історія вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні, – наголосив глава держави.

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Він додав, що українці мають стати першими.

– Так, це мрія. Але спільна мрія завжди була для нас рушієм. Тією силою, яка нам зараз так потрібна! –впевнений Володимир Зеленський.

З нагоди свята ми підготували сім фактів про День соборності України.