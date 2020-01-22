Язык не поворачивается сказать, что чиновникам надо увеличить зарплату – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает против увеличения заработных плат народным депутатам и чиновникам.

– Если мы говорим о заработных платах, вы понимаете, что эти народные депутаты, которые сегодня работают в Верховной Раде, они понимали на что они идут. Кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, кому-то мало, кому-то много, однако зарплата народного депутата привязана к прожиточному минимуму, – заявил Разумков.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом зарплата народных депутатов выросла на 3 тыс. грн в связи с увеличением прожиточного минимума.

– Прожиточный минимум вырос и немного изменилась заработная плата, рост заработной платы по сравнению с прошлым годом – около 3 тыс. грн, – добавил Разумков.

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Спикер добавил, что не будет говорить за весь депутатский корпус, но от себя добавил, что, пожалуй, всем бы хотелось получать больше.

– Однако, если мы будем сравнивать сколько получают наши граждане: сколько получает учитель, врач, воспитатель в детском саду, у меня лично язык не провернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народного депутата или чиновнику. Покажем эффективность – надо будет приходить к людям и говорить, что есть вот такой показатель нашей работы, давайте возможно просматривать наши заработные платы, – подытожил глава Верховной Рады.

К слову, заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем раскрыл, сколько денег получил в декабре.