Никогда столько не получал: Найем назвал зарплату за декабрь

Заместителю гендиректора Укроборонпрома по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафе Найему в декабре насчитали 486,5 тыс. грн зарплаты.

– Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда зарплаты в 300 тыс. грн. Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий волонтерский период работы в концерне, – рассказал Найем.

Он отметил, что у бывшего руководства концерна Укробронпром официальные выплаты были почти в два раза меньше, но и результаты этого нам и стране еще долго разгребать.

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Согласно сообщениям об изменении имущественного положения, Найем 2 декабря 2019 получил 310 тыс. 521 грн, а 27 декабря – еще 176 тыс. 44 грн зарплаты.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря высоким зарплатам министров преодолеют коррупцию во власти.

Источник: Mustafa Nayyem

Фото: Mustafa Nayyem