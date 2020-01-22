Язик не повертається сказати, що чиновникам треба збільшити зарплату – Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков виступає проти збільшення заробітних плат народним депутатам та чиновникам.

– Якщо ми говоримо про заробітні плати, ви розумієте, що ці народні депутати, які сьогодні працюють у Верховній Раді, вони розуміли на що вони йдуть. Комусь може це подобатись, комусь може це не подобатись, комусь замало, комусь забагато, однак зарплата народного депутата прив’язана до прожиткового мінімуму, – заявив Разумков.

Він зазначив, що у порівнянні з минулим роком зарплата народних депутатів зросла на 3 тис. грн у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

– Прожитковий мінімум зріс і трохи змінилася заробітна плата, зростання заробітної плати в порівнянні з минулим роком – близько 3 тис. грн, – додав Разумков.

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Спікер додав, що не говоритиме за весь депутатський корпус, але від себе додав, що, мабуть, всім би хотілося отримувати більше.

– Однак, якщо ми будемо порівнювати скільки отримують наші громадяни: скільки отримує вчитель, лікар, вихователь в дитячому садочку, у мене особисто язик не провернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату народному депутату або чиновнику. Покажемо ефективність – треба буде приходити до людей і казати, що є ось такий показник нашої роботи, давайте можливо переглядати наші заробітні плати, – підсумував голова Верховної Ради.

До слова, заступник гендиректора Укроборонпрому з питань взаємодії з органами державної влади Мустафа Найєм розкрив, скільки грошей отримав у грудні.