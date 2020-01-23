Гончарук – инвесторам: Экономика Украины – самая привлекательная в мире

Главная причина для того, чтобы инвесторы вкладывали в Украину – самая привлекательная развивающаяся экономика в мире.
– Экономика Украины растет быстрее, чем в среднем в мире, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе.
По его словам, работа правительства базируется на макроэкономической стабильности.
Гончарук сообщил, что наша страна сейчас имеет рекордные золотовалютные резервы.
Премьер добавил, что Украина хорошо выполняет домашнее задание – демонополизировала энергетический сектор, приняла закон о конфессии, меняет системы образования и здравоохранения.
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– Мы обновили менеджмент налоговой, таможенной службы и фонда государственного имущества, – сказал он.
Кроме того, Гончарук анонсировал серьезные изменения в налоговом законодательстве весной.
Как сообщалось, Гончарук заявил о планах отдать управление над Укрзализныцей оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn.