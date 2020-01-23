Гончарук – инвесторам: Экономика Украины – самая привлекательная в мире

Главная причина для того, чтобы инвесторы вкладывали в Украину – самая привлекательная развивающаяся экономика в мире.

– Экономика Украины растет быстрее, чем в среднем в мире, – заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского завтрака на экономическом форуме в Давосе.

По его словам, работа правительства базируется на макроэкономической стабильности.

Гончарук сообщил, что наша страна сейчас имеет рекордные золотовалютные резервы.

Премьер добавил, что Украина хорошо выполняет домашнее задание – демонополизировала энергетический сектор, приняла закон о конфессии, меняет системы образования и здравоохранения.

Читайте: Правительство не собирается уходить в отставку – Гончарук

– Мы обновили менеджмент налоговой, таможенной службы и фонда государственного имущества, – сказал он.

Кроме того, Гончарук анонсировал серьезные изменения в налоговом законодательстве весной.

Как сообщалось, Гончарук заявил о планах отдать управление над Укрзализныцей оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn.