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Факты / Украина / Политика

Правительство не собирается уходить в отставку – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук, во время Украинского завтрака в Давосе, заявил, что информация об отставке правительства – это слухи.

По его словам, сейчас в правительстве не планируется никаких отставок, оно продолжит работать и дальше.

– Вокруг правительства сейчас идет много провокаций, манипуляций, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честными людьми. Мы будем оставаться настолько долго, насколько это позволит доверие внутри команды, – сказал Гончарук.

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Премьер-министр добавил, что сейчас у команды нет проблем с доверием.

У Кабинета министров прекрасные отношения со всеми органами власти и он в дальнейшем будет работать вместе с президентом Владимиром Зеленским.

К слову, Алексей Гончарук заявил, что управление над Укрзализныцей планируют на 10 лет отдать немецкому оператору Deutsche Bahn.

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