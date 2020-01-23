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Факты / Украина / Политика

Местные выборы 2020: как будет выглядеть бюллетень

Местные выборы в 2020 году пройдут по новым правилам, которые закреплены в Избирательном кодексе Украины. Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

Украинцы будут выбирать депутатов облсоветов, а также городских советов в городах с количеством избирателей от 90 тыс. человек по пропорциональной системе с открытыми списками.

Это означает, что избиратели крупных общин смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата от нее.

Центральная избирательная комиссия показала предварительный макет бюллетеня.

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Местные выборы 2020: как будет выглядеть бюллетень / 2 фотографии

 

В этом бюллетене избиратель обозначает партию, за которую он голосует и указывает номер кандидата из списка, которого выдвинула партия в округе избирателя.

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Источник: Чесно 

Фото: Чесно

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