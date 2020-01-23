Місцеві вибори у 2020 році відбудуться за новими правилами, які закріплені у Виборчому кодексі України. Він набрав чинності 1 січня 2020 року.
Українці обиратимуть депутатів облрад, а також міських рад у містах з кількістю виборців від 90 тис. осіб за пропорційною системою з відкритими списками.
Це означає, що виборці великих громад матимуть змогу проголосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата від неї.
Центральна виборча комісія показала попередній макет бюлетеня.
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Місцеві вибори 2020: як виглядатиме бюлетень / 2 фотографии
У цьому бюлетні виборець позначає партію, за яку він голосує та вказує порядковий номер кандидата зі списку, якого висунула партія в окрузі виборця.
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Джерело: Чесно
Фото: Чесно
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