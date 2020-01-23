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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На самом высоком уровне коррупции в Украине не существует – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе рассказал, что сейчас в стране нет сомнения в том, что на высшем уровне коррупции не существует, но этого недостаточно.

– Нам нужны сильные партнеры, инвестиции, новые рабочие места. Пока у нас есть население, которое должно думать, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции. Поэтому нам нужно повышать уровень доходов и жизни.

По его словам, коррупция – это системное явление. Она не имеет простых решений. На самом высоком уровне коррупцию можно преодолеть, выбрав правильных людей, с правильными ценностями, которые имеют внутреннюю силу противостоять этим соблазнам.

Алексей Гончарук отметил, что никакого другого варианта борьбы с коррупцией пока нет. Поэтому нужно создать людям возможность изменять мир и Украину вокруг себя и защищать их.

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Премьер-министр также добавил, чтобы преодолеть коррупцию как системное явление, нужно убрать предпосылки ее возникновения.

– Нужно упрощать процедуры, создавать конкурентные рынки, уменьшать роль государства в экономике, что мы и делаем. За последние шесть месяцев мы достигли беспрецедентного прогресса, – сообщил премьер.

К слову, во время Украинского завтрака в Давосе Алексей Гончарук озвучил планы правительства на пять лет.

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