На найвищому рівні корупції в Україні не існує – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час Українського сніданку в Давосі розповів, що зараз в країні немає сумніву у тому, що на найвищому рівні корупції не існує, але цього недостатньо.

– Нам потрібні сильні партнери, інвестиції, нові робочі місця. Поки ми маємо населення, яке повинне думати, як прогодувати родину, ми матимемо величезні передумови для корупції. Тому нам потрібно підвищувати рівень доходів населення і життя.

За його словами, корупція – це системне явище. Вона не має простих рішень. На найвищому рівні корупцію можна здолати, обравши правильних людей, з правильними цінностями, які мають внутрішню силу протистояти цим спокусам.

Олексій Гончарук зазначив, що жодного іншого варіанту боротьби з корупцією поки немає. Тому потрібно створити людям можливість змінювати світ і Україну навколо себе і захищати їх.

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Прем’єр-міністр також додав, щоб подолати корупцію як системне явище, потрібно прибрати передумови її виникнення.

– Потрібно спрощувати процедури, створювати конкурентні ринки, зменшувати роль держави в економіці, що ми і робимо. За останні шість місяців ми досягли безпрецедентного прогресу, – повідомив прем’єр.

До слова, під час Українського сніданку в Давосі Олексій Гончарук озвучив плани уряду на п’ять років.