Украинский завтрак в Давосе: Гончарук озвучил планы правительства на 5 лет

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд во время Украинского завтрака в Давосе спросил премьер-министра Алексея Гончарука о планах правительства Украины на пять лет.

– Я не хотел бы сейчас открывать все карты о том, что мы планируем. Могу только сказать, что мы с нашими коллегами из Нафтогаза очень много об этом дискутируем и каждая возможность, которая будет казаться нам реалистичной – будет нами использована, – сказал он.

Гончарук отметил, что в следующие пять лет правительство должно сделать экономику Украины более энергоэффективной.

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– Стратегическое направление на следующие пять лет для нашей страны это стать сильнее изнутри, это стать эффективнее. В том числе в плане энергетики. Мы потребляем слишком много в том плане, что мы тратим слишком много. Уровень потерь в некоторых городах достигает уровня более 50%. Это означает то, что мы отапливаем космос, – сказал он.

Гончарук отметил, что Украина не должна “зависеть от одной страны, какой бы она не была”.

Также премьер отметил необходимость поиска возможности увеличения добычи собственных энергоресурсов.

– Это главные вещи. Конечно, они может немного обобщенные, но я бы сейчас не хотел углубляться в детали. Мы об этом уже думаем очень детально и на очень профессиональном уровне с нашими коллегами, – резюмировал он.

Напомним, Гончарук заявил, что управление над Укрзализныцей планируют на 10 лет отдать немецкому оператору Deutsche Bahn.