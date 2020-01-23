Паспорт в смартфоне: когда и как это будет работать

Министерство цифровой трансформации работает тем, чтобы с конца февраля 2020 года каждый украинец смог оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.
Документы перенесут в мобильное приложение Дія.
Сейчас решаются технические и нормативные вопросы. Минцифра работает над этим вместе с МВД, ГМС и другими органами.
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Документы в смартфоне позволят удостоверять личность:
- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- в медучреждениях и банках;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
- в магазине – для подтверждения возраста, если покупаете алкогольные напитки или табачные изделия;
- для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;
- при возвращении приобретенного товара в магазине;
- для входа в административные здания.
Кстати, Кабмин еще в октябре 2019 года принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.