Паспорт в смартфоне: когда и как это будет работать

Министерство цифровой трансформации работает тем, чтобы с конца февраля 2020 года каждый украинец смог оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

Документы перенесут в мобильное приложение Дія.

Сейчас решаются технические и нормативные вопросы. Минцифра работает над этим вместе с МВД, ГМС и другими органами.

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Документы в смартфоне позволят удостоверять личность:

во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

в медучреждениях и банках;

при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;

в магазине – для подтверждения возраста, если покупаете алкогольные напитки или табачные изделия;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;

при возвращении приобретенного товара в магазине;

для входа в административные здания.

Кстати, Кабмин еще в октябре 2019 года принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.