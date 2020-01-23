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Факты / Украина

Паспорт в смартфоне: когда и как это будет работать

Министерство цифровой трансформации работает тем, чтобы с конца февраля 2020 года каждый украинец смог оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

Документы перенесут в мобильное приложение Дія.

Сейчас решаются технические и нормативные вопросы. Минцифра работает над этим вместе с МВД, ГМС и другими органами.

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Документы в смартфоне позволят удостоверять личность:

  • во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
  • в медучреждениях и банках;
  • при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, а также на почте;
  • в магазине – для подтверждения возраста, если покупаете алкогольные напитки или табачные изделия;
  • для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов;
  • при возвращении приобретенного товара в магазине;
  • для входа в административные здания.

Кстати, Кабмин еще в октябре 2019 года принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Фото: Dreamstime

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