Паспорт у смартфоні: коли і як це працюватиме

Міністерство цифрової трансформації працює тим, аби з кінця лютого 2020 року кожен українець міг оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт.
Документи перенесуть у мобільний додаток Дія.
Наразі вирішуються технічні та нормативні питання. Мінцифра працює над цим разом з МВС, ДМС та іншими органами.
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Документи у смартфоні дозволять посвідчувати особу:
- під час подорожей залізничним або повітряним транспортом у межах країни;
- у медзакладах та банках;
- під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, а також на пошті;
- у магазині – для підтвердження віку, якщо купуєте алкогольні напої або тютюнові вироби;
- для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів;
- під час повернення придбаного товару у магазині;
- для входу до адміністративних будівель.
До речі, Кабмін ще у жовтні 2019 року ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.