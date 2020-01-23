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Факти / Україна

Паспорт у смартфоні: коли і як це працюватиме

Міністерство цифрової трансформації працює тим, аби з кінця лютого 2020 року кожен українець міг оцифрувати свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт.

Документи перенесуть у мобільний додаток Дія.

Наразі вирішуються технічні та нормативні питання. Мінцифра працює над цим разом з МВС, ДМС та іншими органами.

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Документи у смартфоні дозволять посвідчувати особу:

  • під час подорожей залізничним або повітряним транспортом у межах країни;
  • у медзакладах та банках;
  • під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, а також на пошті;
  • у магазині – для підтвердження віку, якщо купуєте алкогольні напої або тютюнові вироби;
  • для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів;
  • під час повернення придбаного товару у магазині;
  • для входу до адміністративних будівель.

До речі, Кабмін ще у жовтні 2019 року ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Фото: Dreamstime

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