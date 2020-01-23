Численность населения в Украине составляет 37 млн 289 тыс. человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
– Это население, которое находится в доступности – люди, которые находятся на определенной территории по состоянию на определенную дату. Если люди уехали за границу, они не попали в эту статистику, – объяснил он.
Названное число также не включает тех людей, которые живут за границей и на временно оккупированной территории.
Оценку численности населения проводили по трем методикам:
Первая: данные мобильных операторов – количество абонентов;
Вторая: данные Госкомстата и электронные реестры Украины;
Третья: данные реестра физических лиц.
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