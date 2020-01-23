Численность населения в Украине составляет 37 млн 289 тыс. человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

– Это население, которое находится в доступности – люди, которые находятся на определенной территории по состоянию на определенную дату. Если люди уехали за границу, они не попали в эту статистику, – объяснил он.