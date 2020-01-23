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Факты / Украина

Зеленский не встретился с Путиным в Израиле: в Кремле сказали почему

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Израиле 23 января не было.

По его словам, так произошло, потому что президент Украины в последний момент отменил свой приезд на Всемирный форум Холокоста, на котором присутствовал российский президент.

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– Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум, – сказал Песков.

Путин уже покинул Иерусалим и прибыл в Вифлеем на переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Напомним, 22 января сам Зеленский рассматривал возможность встречи с Путиным во время визита в Израиль.

– У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи – может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность – обсудим это, – заявил Зеленский.

 

Источник: ТАСС

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