Зеленський не зустрівся з Путіним в Ізраїлі: у Кремлі сказали чому

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Ізраїлі 23 січня не було.

За його словами, так сталося, бо президент України у останній момент скасував свій приїзд на Світовий форум Голокосту, на якому був присутній російський президент.

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– Ні. Не було. Зеленський, на жаль, скасував свій приїзд на форум, – сказав Пєсков.

Путін вже залишив Єрусалим і прибув до Віфлеєму на переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Нагадаємо, 22 січня сам Зеленський розглядав можливість зустрічі з Путіним під час візиту до Ізраїлю.

– У мене післязавтра багато підтверджених зустрічей в Ізраїлі. І про ймовірність цієї зустрічі – може бути. Тому що є питання щодо обміну наших полонених і кримських татар, які перебувають на території Росії. Буде можливість – обговоримо це, – заявив він.