Иран решит судьбу черных ящиков МАУ после итогов визита в Киев – СНБО

Иностранные эксперты ознакомились в Киеве с техническими возможностями считывания информации с черных ящиков.

Решение о передаче Киеву самописцев сбитого самолета МАУ приниматься после доклада о результатах визита иранской делегации в Украину.

– Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней, – говорится в сообщении СНБО.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил полную техническую готовность Украины обеспечить необходимый комплекс работ для исследования черных ящиков.

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В СНБО уточнили, что 21 января в Киев прибыли представители Ирана во главе с уполномоченным по расследованию Ирана. К работе экспертной группы также присоединились специалисты Канады и Франции.

Эксперты 22 января ознакомились с техническими возможностями Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия Дисковые системы по считывания информации с черных ящиков.

Ранее Иран обнародовал отчет расследования катастрофы самолета МАУ.