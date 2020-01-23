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Факти / Україна

Іран вирішить долю чорних скриньок МАУ після підсумків візиту до Києва – РНБО

Іноземні експерти ознайомилися у Києві з технічними можливостями зчитування інформації з чорних скриньок.

Рішення щодо передачі Києву самописців збитого літака МАУ ухвалюватиметься після доповіді про результати візиту іранської делегації в Україну.

– Іранський уповноважений з розслідування авіакатастрофи зазначив, що остаточне рішення щодо подальшої роботи із засобами реєстрації польотної інформації буде ухвалено після доповіді іранської делегації керівництву країни про результати візиту в Україну та з урахуванням вимог статті 26 Чиказької конвенції та Додатку 13 до неї, – йдеться у повідомленні РНБО.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на повній технічній готовності України забезпечити необхідний комплекс робіт для дослідження чорних скриньок.

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В РНБО уточнили, що 21 січня до Києва прибули представники Ірану на чолі з уповноваженим з розслідування Ірану. До роботи експертної групи також долучилися фахівці Канади та Франції.

Експерти 22 січня ознайомилися з технічними можливостями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, лабораторії Національного авіаційного університету та Науково-виробничого підприємства Дискові системи щодо зчитування інформації з чорних скриньок.

Раніше Іран оприлюднив звіт розслідування катастрофи літака МАУ.

Джерело: РНБО

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