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Факты / Мир

Иран обнародовал отчет расследования катастрофы самолета МАУ – Bloomberg

Украинский самолет Boeing 737 был сбит 8 января с северной стороны двумя ракетами класса земля-воздух ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета.

Такую информацию обнародовала Организация гражданской авиации Ирана.

– Самолет вылетел из Тегерана в 6.12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 2 469 метров.

Самолет исчез с вспомогательного радара в 6.15 и из главных систем наблюдения в 6.18 утра.

Читайте: Ошибка оператора. Почему Иран выпустил две ракеты по самолету МАУ

Согласно отчету, удаленный регистратор полета и бортовой самописец являются одними из самых передовых устройств в мире. У Ирана нет средств для декодирования этих устройств.

Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

Ранее Иран заявил, что проверит, может ли Украина расшифровать черные ящики.

Источник: Bloomberg

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