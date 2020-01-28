МАУ будет выполнять рейсы в Китай, но только в одну сторону

Компания Международные авиалинии Украины из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.
– В одну сторону. Сообщением в Украину из Китая не летают международные авиалинии. Рейсы из Китая в Украину не будут осуществляться. Это в связи с вирусом, – заявили в контакт центре МАУ.
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Напомним, со следующей недели Украина должна прекратить прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.
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