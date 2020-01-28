PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

МАУ будет выполнять рейсы в Китай, но только в одну сторону

Компания Международные авиалинии Украины из-за коронавируса в Китае продолжит выполнять рейсы в эту страну, но только в одну сторону.

– В одну сторону. Сообщением в Украину из Китая не летают международные авиалинии. Рейсы из Китая в Украину не будут осуществляться. Это в связи с вирусом, – заявили в контакт центре МАУ.

Читайте: В Китае туристические компании полностью прекращают организацию туров

Напомним, со следующей недели Украина должна прекратить прямое авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.

Источник: РБК-Украина

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка