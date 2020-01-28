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Факти / Україна

МАУ виконуватиме рейси в Китай, але тільки в одну сторону

Компанія Міжнародні авіалінії України через коронавірус у Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону.

– В одну сторону. Сполученням до України з Китаю не літають міжнародні авіалінії. Рейси з Китаю до України не будуть здійснюватися. Це у зв’язку з вірусом, – заявили в контакт центрі МАУ.

Читайте: У Китаї туристичні компанії повністю припиняють організацію турів

Нагадаємо, з наступного тижня Україна має припинити пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу.

Джерело: РБК-Україна

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