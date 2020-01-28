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Факты / Украина

Покусал за руки и лицо: в Тернополе собака набросилась на ребенка

Около 11.30 на девятилетнего воспитанника детского дома напала собака.

По предварительной информации, мальчик шел в школу, когда увидел на детской площадке одного из домов привязанного к скамейке собаку породы Хаски.

– Он хотел погладить животное, но оно набросилось на ребенка, укусило за руку, а потом еще и за лицо. На момент несчастья владельцев животные рядом не было, – отмечают в полиции.

Прохожие вызвали скорую. Люди, которые живут в доме, говорят, что это уже не первый раз, когда эта собака бросается и кусает детей. Хозяева животного за рубежом. Хаски выгуливает родственница, но она не может удержать животное.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу и готовят к операции. На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении этого факта в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее Факты ICTV писали, что под Черкассами овчарка покусала трех пенсионеров.

Фото: Dreamstime

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