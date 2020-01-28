Покусав за руки та обличчя: у Тернополі собака накинувся на дитину

Близько 11.30 на дев’ятирічного вихованця дитячого будинку напав собака.

За попередньою інформацією, хлопчик йшов до школи, коли побачив на дитячому майданчику одного із будинків прив’язаного до лавки собаку породи Хаскі.

– Він хотів погладити тварину, але вона накинулася на дитину, вкусила за руку, а потім ще й за обличчя. На момент нещастя власників тварини поруч не було, – зазначають у поліції.

Перехожі викликали швидку. Люди, які мешкають в будинку кажуть, що це вже не вперше, коли цей собака кидається та кусає дітей. Господарі тварини за кордоном. Хаскі вигулює родичка, але вона не може втримати тварину.

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Потерпілого госпіталізували до лікарні та готують до операції. На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення цього факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

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