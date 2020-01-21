Повалил на землю и чуть не загрыз: в Одессе ротвейлер напал на хозяйку

За зданием Одесской обладминистрации на улице Канатной собака напала на свою хозяйку. Женский крик посреди ночи разбудил одессито, в и они вызвали полицию.

Инцидент произошел на территории парка.

Приехавшие на вызов, патрульные и бойцы Нацгвардии нашли на территории зеленой зоны окровавленную женщину и собаку породы ротвейлер.

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Как оказалось, во время выгула собака напала на хозяйку, сильно ее искусала, повалив на землю, и не давала встать.

Агрессивное животное для спасения пострадавшей пришлось ликвидировать.

Искусаннную собачницу госпитализировали с многочисленными повреждениями.

Напомним, под Черкассами кавказская овчарка выбежала со двора и напала на соседку, которая подметала неподалеку.

Источник: 7 канал