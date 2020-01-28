В Италии на телешоу Украину назвали “малой Россией”. Посольство требует извинений

В Италии ведущий интеллектуального шоу заявил “Второе название Украины – малая Россия”.

По условиям конкурса, финалист должен назвать ключевое слово, которое объединяет пять других.

На этот раз стоило найти общее слово для: звезда, выпечка, магазин, Россия и серенада. Через минуту размышлений финалист назвал слово любви.

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Однако правильным оказалось слово маленький. Ведущий телевикторины объяснил, что есть две песни под названием Маленькая звезда Лучано Лиґабуе и Маленькая серенада Клаудио Вилла, небольшая выпечка, маленький магазин и маленькая Россия.

– Маленькая Россия – это Украина, – заявил ведущий.

Посольство Украины в Италии требует от общественного вещателя RAI скорректировать свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу L’Eredita.

– К руководству телерадиокомпании было немедленно доведено твердую позицию посольства о необходимости скорректировать таких действий, – отметили дипломаты.

Напомним, в Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.