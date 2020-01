В Британии полиция назвала тризуб террористическим символом – реакция посольства

В Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.

Документ подготовил антитеррористический отдел полиции.

В одном из разделов пособия среди знаков и символов праворадикальных групп приведен герб Украины под названием Украинский тризуб (националистический). Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

– Добавлять тризуб, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в Руководство по противодействию экстремизму, который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала – это более чем возмутительно. Никакие оправдания не приемлемы. Мы требуем изъять тризуб из руководства и официальных извинений, – заявил посольство Украины в Великобритании.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020