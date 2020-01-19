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Факты / Украина

В Британии полиция назвала тризуб террористическим символом – реакция посольства

В Великобритании в рамках кампании против экстремизма полиция разослала медицинским работникам и преподавателям пособие о борьбе с терроризмом. В нем упоминается государственный герб Украины и символ ВСУ – тризуб.

Документ подготовил антитеррористический отдел полиции.

В одном из разделов пособия среди знаков и символов праворадикальных групп приведен герб Украины под названием Украинский тризуб (националистический). Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

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– Добавлять тризуб, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в Руководство по противодействию экстремизму, который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала – это более чем возмутительно. Никакие оправдания не приемлемы. Мы требуем изъять тризуб из руководства и официальных извинений, – заявил посольство Украины в Великобритании.

Ранее Факты ICTV писали, что Украина открыла уголовное производство из-за проезда поезда РФ в Крым.

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