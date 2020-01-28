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Факти / Україна

В Італії на телешоу Україну назвали “малою Росією”. Посольство вимагає вибачень

В Італії ведучий інтелектуального шоу заявив “Друга назва України – мала Росія”.

За умовами конкурсу, фіналіст повинен назвати ключове слово, яке об’єднує п’ять інших слів.

Цього разу варто було знайти спільне слово для слів: зірка, випічка, магазин, Росія та серенада. Через хвилину роздумів фіналіст назвав слово кохання.

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Проте правильним виявилося слово маленький. Ведучий телевікторини пояснив, що є дві пісні під назвою Маленька зірка Лучано Ліґабуе та Маленька серенада Клаудіо Вілла, невеличка випічка, маленький магазин та маленька Росія.

– Маленька Росія – це Україна, — заявив ведучий.

Посольство України в Італії вимагає від громадського мовника RAI скоригувати свої дії у зв’язку з висловлюваннями ведучого шоу L’Eredita.

– До керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності скоригувати такі дії, – зазначили дипломати.

Нагадаємо, у Великій Британії в рамках кампанії проти екстремізму поліція розіслала медичним працівникам та викладачам посібник про боротьбу з тероризмом. У ньому згадується державний герб України та символ ЗСУ – тризуб.

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