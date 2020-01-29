Битва под Крутами состоялась 102 года назад – 29 января 1918 года. Тогда российские большевики попытались подавить попытки создать независимую Украину и отправили войско из 4 тыс. человек в нашу страну.

Чтобы остановить наступление на Киев, против вооруженного войска пошло около 600 добровольцев, в ряды которых входили в основном студенты и кадеты.

Битва началась вблизи железнодорожной станции Круты. Она длилась около пяти часов, после чего украинским защитникам пришлось отступить. Однако за собой они взрывали пути и мосты.

Молодые украинцы смогли задержать российское войско на четыре дня. По разным данным, в боях погибло от 70 до 100 украинцев.

Героизм добровольцев выиграл время для украинской делегации, которая успела заключить Брест-Литовский мирный договор. Благодаря ему удалось спасти молодую украинскую государственность.

Украинский кризисный медиа-центр опубликовал визуализированную информацию с цифрами и фактами касательно битвы под Крутами, которая стала символом жертвенности тех, кто боролся за независимость Украины.

К слову, Факты ICTV публиковали рецензию на фильм Круты 1918, который рассказывает о героической битве вблизи одноименной железнодорожной станции.

Фото: Украинский кризисный медиа-центр