Битва під Крутами відбулася 102 роки тому – 29 січня 1918 року. Тоді російські більшовики спробували придушити спроби створити незалежну Україну і відправили військо з 4 тис. людей в нашу країну.

Щоб зупинити наступ на Київ, проти збройного війська пішло близько 600 добровольців, до лав яких входили в основному студенти і кадети.

Битва почалася поблизу залізничної станції Крути. Вона тривала близько п’яти годин, після чого українським захисникам довелося відступити. Проте за собою вони підривали колії та мости.

Молоді українці спромоглися затримати російське військо на чотири дні. За різними даними, у боях загинуло від 70 до 100 українців.

Героїзм добровольців виграв час для української делегації, яка встигла укласти Брест-Литовський мирний договір. Завдяки йому вдалося врятувати молоду українську державність.

Український кризовий медіа-центр опублікував візуалізовану інформацію з цифрами та фактами щодо битви під Крутами, яка стала символом жертовності тих, хто боровся за незалежність України.

До слова, Факти ICTV публікували рецензію на фільм Крути 1918, який розповідає про героїчну битву поблизу однойменної залізничної станції.

Фото: Український кризовий медіа-центр