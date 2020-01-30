PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

А почему не в Донецке? Неля Штепа сбежала из магазина в Киеве

Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, резко раскритиковала одна из жителей Киева.

Ее заметили в одном из столичных супермаркетов и напомнили о том, как она поддерживала “русский мир”, который на Донбассе пыталась построить Россия с помощью боевиков.

– Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке – вашем городе? Вы же так любите “русский мир”. Я в шоке. До чего наглость. Наделать такой беды и ходить преспокойно… Хотела “русского мира”, а теперь за покупками тут ходит, – говорит киевлянка.

Читайте: Неля Штепа госпитализирована с инсультом – СМИ

Экс-мэр Славянска не отвечала женщине и пыталась игнорировать ее.

Однако вскоре Штепа бросила тележку с продуктами и выбежала из супермаркета.

Видео содержит ненормативную лексику (18+)

К слову, Неля Штепа планирует вновь баллотироваться на должность мэра Славянска.

Видео: Актуально. В Украине и мире

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка