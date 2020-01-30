А почему не в Донецке? Неля Штепа сбежала из магазина в Киеве

Экс-мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, резко раскритиковала одна из жителей Киева.
Ее заметили в одном из столичных супермаркетов и напомнили о том, как она поддерживала “русский мир”, который на Донбассе пыталась построить Россия с помощью боевиков.
– Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке – вашем городе? Вы же так любите “русский мир”. Я в шоке. До чего наглость. Наделать такой беды и ходить преспокойно… Хотела “русского мира”, а теперь за покупками тут ходит, – говорит киевлянка.
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Экс-мэр Славянска не отвечала женщине и пыталась игнорировать ее.
Однако вскоре Штепа бросила тележку с продуктами и выбежала из супермаркета.
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К слову, Неля Штепа планирует вновь баллотироваться на должность мэра Славянска.
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