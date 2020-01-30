А чому не в Донецьку? Неля Штепа втекла з магазину у Києві

Екс-мера Слов’янська Донецької області Нелю Штепу, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України, різко розкритикувала одна з жителів Києва.

Її помітили в одному зі столичних супермаркетів і нагадали про те, як вона підтримувала “русскій мір”, який на Донбасі намагалася побудувати Росія за допомогою бойовиків.

– Ви Штепа? А що ви тут робите? Чому не в Донецьку – вашому місті? Ви ж так любите “русскій мір”. Я шокована. Яке нахабство. Наробити такого лиха і ходити спокійнісінько… Хотіла “русского міра”, а тепер за покупками тут ходить, – каже киянка.

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Екс-мер Слов’янська не відповідала жінці і намагалася ігнорувати її.

Однак незабаром Штепа кинула візок з продуктами і вибігла з супермаркету.

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До слова, Неля Штепа планує знову балотуватися на посаду мера Слов’янська.

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