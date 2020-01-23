Неля Штепа собирается баллотироваться в мэры Славянска

Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, планирует баллотироваться на эту должность снова.

– Те, кто надеются, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная, – сказала она в эфире S-plus.

Также Штепа добавила, что не осуществляет правонарушений, не пьет, не курит, не употребляет наркотиков, а также замужем со Славянском.

Читайте: Выборы на Донбассе проведут только после вывода российских войск – Гилмор



Напомним, Нелю Штепу задержали 11 июля 2014. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и в создании террористической группы или организации.

На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, которые ее били, а интервью для российских изданий сделано “под дулом автомата”.

Впоследствии на заседании ЕСПЧ постановил, что Украина должна заплатить Нели Штепе € 3,6 тыс. компенсации в течение трех месяцев.

Источник: S-plus