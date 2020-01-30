Новую модель начисления зарплат топ-чиновникам представят в феврале – Дубилет

В феврале для обсуждения обществом будет представлена новая модель начисления заработной платы руководителям министерств, ведомств, государственных предприятий и их заместителям.
По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, таким образом правительство попытается объяснить логику высоких зарплат чиновников.
По его мнению, нужно отойти от существующей системы надбавок и премий и заменить ее переменной частью оклада.
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Дмитрий Дубилет сообщил, что он уже представил премьер-министру Алексею Гончаруку видение новой модели начисления зарплат министрам.
– Я бы сказал, что нужно сделать фиксированный оклад плюс некую переменную часть, которая привязана к твоей эффективности. То есть, вместо этого зоопарка нужно иметь очень прозрачные четкие правила, каким образом эта переменная часть определяется, – добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поручил пересмотреть зарплаты чиновников.
Источник: Радио НВ