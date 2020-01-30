Нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам представлять у лютому – Дубілет

У лютому для обговорення суспільством буде представлена нова модель нарахування заробітної плати керівникам міністерств, відомств, державних підприємств та їхнім заступникам.

За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, таким чином уряд намагатиметься пояснити логіку високих зарплат чиновників.

На його думку, потрібно відійти від існуючої системи надбавок і премій і замінити її змінною частиною окладу.

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Дмитро Дубілет повідомив, що він вже представив прем’єр-міністру Олексію Гончаруку бачення нової моделі нарахування зарплат міністрам.

– Я б сказав, що потрібно зробити фіксований оклад плюс якусь змінну частину, яка прив’язана до твоєї ефективності. Тобто, замість цього зоопарку потрібно мати дуже прозорі чіткі правила, яким чином ця змінна частина визначається, – додав він.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив переглянути зарплати чиновників.

Джерело: Радіо НВ