Не было никаких условий для визита Зеленского в США – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

У Зеленского спросили, не испорчены ли отношения со США после начала импичмента Трампу. Президент Украины ответил, что отношения стали только лучше.

– Мне кажется, что наоборот. США поддерживают и защищают Украину не только на словах. Такая поддержка и дружба должна быть выгодной. Сейчас мы говорим о контрактах уже во многих сферах.

Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения повлияла ситуация с импичментом господина президента США.

Мы всегда говорили, что это наш стратегический партнер. Мы все делаем, что увеличились инвестиции. Для нас это такая же трагедия, точнее стратегия, как на Донбассе, – заявил президент Украины.