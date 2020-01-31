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Факты / Украина / Политика

Не было никаких условий для визита Зеленского в США – Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

У Зеленского спросили, не испорчены ли отношения со США после начала импичмента Трампу. Президент Украины ответил, что отношения стали только лучше.

– Мне кажется, что наоборот. США поддерживают и защищают Украину не только на словах. Такая поддержка и дружба должна быть выгодной. Сейчас мы говорим о контрактах уже во многих сферах.

Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения повлияла ситуация с импичментом господина президента США.

Мы всегда говорили, что это наш стратегический партнер. Мы все делаем, что увеличились инвестиции. Для нас это такая же трагедия, точнее стратегия, как на Донбассе, – заявил президент Украины.

Читайте: Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения с США – Зеленский

К слову, Майк Помпео заявил, что Россия не должна стоять на пути демократии и ограничивать права украинцев.

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