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Факты / Украина / Политика

Украина и США планируют заключить много контрактов – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что дружба между странами должна быть взаимовыгодной.

По его словам, сейчас Украина хочет заключить много контрактов с США.

– Мы говорим о многих контраках в различных отраслях, в разных сферах, которые мы хотим заключить между нашими странами. Мне кажется, что у Украины и США новый шаг в отношениях, сейчас проводится много встреч, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Украина делает все, чтобы улучшить отношения с США, а также увеличились американские инвестиции в нашу страну.

Сейчас у Украины и Соединенных Штатов очень хорошие отношения, и можно сказать, что США поддерживают и защищают нашу страну не только на словах.

К слову, Майк Помпео заявил, что Россия не должна стоять на пути демократии и ограничивать права украинцев.

Фото: Офис Президента

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