США никогда не признают попытки России аннексировать Крым – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео на официальной встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Украина – это фактически крепость между Восточной Европой и авторитаризмом.

– Сейчас США работают над тем, чтобы в Украине было верховенство права. Мы продолжаем поддерживать сильные антикоррупционные усилия Украины, – отметил Помпео.

Также представитель Белого дома обсудил с Владимиром Зеленским отношения между Россией и Украиной.

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– Мы продолжаем поддерживать Украину со вступлениям в НАТО и Европейский Союз. Мы выпустили крымскую декларацию. США никогда не признают попытки России аннексировать Крым. Россия никогда не должна стоять на пути демократии и ущемлять права украинцев, – подчеркнул Майк Помпео.

Напомним, в связи с визитом Помпео в Киеве с 30 января по 1 февраля могут временно ограничить дорожное движения.