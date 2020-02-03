Дату обмена удерживаемыми объявят в ближайшее время – Зеленский

В ближайшее время будет названа дата обмена первой части списка удерживаемых лиц в ОРДЛО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
– Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой – потому что там действительно очень много людей, – сообщил он.
Украинский лидер также надеется, что в ближайшее время сможет назвать даты возвращения удерживаемых в Крыму и РФ.
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– Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты и общество увидит списки, – сказал Зеленский в ходе совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве.
Напомним, в результате обмена, который состоялся 29 декабря между Украиной и “ЛДНР” в Киев вернулся 81 человек.