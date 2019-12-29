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Факты / Украина

При обмене пленными освободили 81 человека – Зеленский

По результатам обмена пленными Украине удалось освободить 81-го украинца, однако не все вернулись из ОРДЛО.

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что по результатам обмена пленными освободили 81-го украинца.

Однако возвращаться на подконтрольную Украине территорию решили 76 человек.

– Они остались в ОРДЛО, поскольку у них там семьи. Если они решат приехать сюда, то мы обеспечим их всем необходимым, – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что этот обмен пленными знаменует выполнение первой части договоренностей, которых достигли на встрече в нормандском формате.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что 17 человек, которые отбывают наказание в Украине, отказались возвращаться в ОРДЛО.

Еще 30 человек отказались от участия в обмене пленными.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что одним из условий обмена было включение экс-беркутовцев в список.

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