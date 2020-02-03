Дату обміну утримуваними оголосять найближчим часом – Зеленський

Найближчим часом буде названо дату обміну першої частини списку утримуваних осіб в ОРДЛО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини наших полонених. Чому першої – тому що там дійсно дуже багато людей, – повідомив він.

Український лідер також сподівається, що найближчим часом зможе назвати дати повернення утримуваних у Криму та РФ.

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– Розпочалася робота, я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки, – сказав Зеленський під час спільної заяви з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві.